في حادث متكرر.. خروج قطار عن القضبان في مصر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

خرجت إحدى عربات قطار الصعيد بمصر عن القضبان، منذ قليل، وهو يحمل رقم 833، قادماً من محافظة المنيا متجهاً إلى القاهرة.

ووقع الحادث بالقرب من محطة سكة حديد مركز ببا بجنوب محافظة بني سويف، ما أسفر عن تعطل حركة القطارات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الى موقع الحادث، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وفقا لليوم السابع.

كلمات دالة:
  • قطار الصعيد،
  • القضبان،
  • بني سويف،
  • مصر
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