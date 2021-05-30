حريق ضخم يلتهم 4 مصانع في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب حريق هائل في 4 مصانع كبرى داخل مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية في مصر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمنطقة شرق مدينة بركة السبع والذى شب بمجموعة من مصانع للجلود والحلويات، واستمر لمدة ثلاث ساعات حيث انتقلت على الفور عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف قبل انتقاله إلى أماكن مجاورة. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا بنشوب حريق بعدة مصانع متجاورة لإنتاج الأحذية والحلويات بمنطقة شرق مدينة بركة السبع. وعلى الفور تم الدفع بعدد 9 سيارات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات وتستمر عمليات التبريد لمنع اشتعال الحريق مرة أخرى، وتم تحرير المحضر وباشرت النيابة التحقيق.

ووصل محافظ المنوفية إلى مقر اندلاع الحريق، فيما انتشر أهالي المنطقة في المكان لمساعدة قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق، لكن أنباء تتحدث عن احتمال وجود ”ماس كهربائي“ تسبب بالحريق الهائل.

وتحدث شهود عيان عن خسائر ”ضخمة“ نتيجة الحريق، بينما تم الدفع بسيارات إسعاف إضافية تحسبا لوجود مصابين أو متوفين.

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