مصر تطالب بتعزيز أمن قوات حفظ السلام الدولية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، التزام القاهرة بدعم السلم والأمن الدوليين، وقال حافظ في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحفظ السلام الدولي، إنّ مصر تبعث برسالة تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيراً إلى أنّ المهام التي يقومون بها والتضحيات العظيمة، التي يقدمونها تشكل خدمة جليلة للإنسانية.

وأوضح أنّ مصر تشارك حالياً في ست بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في أفريقيا تضم في قوامها أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة.

ولفت الناطق إلى أنّ مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، منوهاً بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهني، فضلاً عن التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام. وأكد الناطق، تعقد البيئات الأمنية، التي تعمل فيها عمليات حفظ السلام، وتصاعد الأخطار والتهديدات التي تواجهها، ما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز أمن وسلامة القوات.

وأضاف: إن مصر تدعم من هذا المنطلق مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة لتطوير حفظ السلام، وتحرص على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام الأممية، من خلال تقديم رؤى وإسهامات موضوعية تمثلت في خريطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام المعروفة باسم «خريطة طريق القاهرة»، والتي اعتمدها الاتحاد الأفريقي موقفاً أفريقياً مشتركاً إزاء تطوير وتعزيز أداء عمليات حفظ السلام.

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