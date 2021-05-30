برهم صالح: الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها

المصدر: بغداد - د.ب.أ

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة هي استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، مشيراً إلى أنها ستجرى في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأضاف صالح خلال حضوره المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني في العراق، أن العراق يمر بمرحلة حساسة خطيرة وأمامه استحقاقات كبيرة وتهيئة المناخ الآمن لتحقيقها، ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ضرورة سياسية لصياغة عقد جديد وتشكيل حكومة جديدة.

وشدد على أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو من أبرز الاستحقاقات الوطنية وعلينا الاحتكام للشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة والأحكام للشعب لأن إجراء الانتخابات بموعدها مسؤولية وطنية كبيرة، لافتاً إلى أن المهمة الأساسية للحكومة العراقية الحالية هي إجراء الانتخابات وهي مسؤولية وطنية، وعلى منظمات المجتمع المدني توعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي ومحاربة المال السياسي والفساد الذي يهدد المجتمع والأجيال القادمة وفق إجراءات قانونية جادة. بدوره، دعا عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني، الجمهور العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة كونها حق أساسي وواجب وطني لبناء البلد واستقراره.

وشدد على أن الحل في المرحلة المقبلة يتطلب المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها أهم حدث في العراق منذ عقدين من الزمن لتغيير المعادلات عبر صناديق الاقتراع تغييراً حقيقياً وفق مناخ آمن لتكون نتائجها أكثر مصداقية.

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