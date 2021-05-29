الأردن يحذر من أي تجمعات تمس بسيادة القانون

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم "السبت" من الدعوة لأي تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قال مازن الفراية: "شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي".

وأضاف: "الدولة إذ تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الأردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية فإنها لن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ اجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين".

وشدد على أن الأردن لن يسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها الأبناء والأجداد وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة.

وتعهد بأن تقوم الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني بأن أمنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى رأس أولوياته.

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