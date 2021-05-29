حقيقة انهيار أجزاء من مسجد أثري في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن حقيقة انهيار أجزاء من مسجد أثري في القاهرة.

وأوضحت الوزارة، أمس، أن الجزء المنهار هو عبارة عن رفرف خشبي حديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، مؤكدةً أنه ليس جزءاً أثرياً وإنما تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، إن القبة والجامع في حالة جيدة من الحفظ، مشيراً إلى أن لجنة حفظ الآثار العربية استبدلت بالرفرف الأثري آخر حديثاً، لافتاً إلى أنه هو الموجود حاليا بالمسجد وسقط بفعل عوامل التعرية.

وأضاف طلعت أنه تم تشكيل فريق متخصص من مرممي المجلس الأعلى للآثار للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة لإعادته إلى ما كان عليه.

يُذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن أنشأهما السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام 757هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر عام 762هـ، وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764هـ، واستكمل البناء بعد ذلك تلاميذه بعد وفاته بقرابة سبع سنوات.

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