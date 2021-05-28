السيسي يوجّه بعلاج سيدة التقاها خلال تفقده أعمال تطوير

المصدر: البيان الإلكتروني

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاج سيدة التقاها خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أنه جارٍ نقل السيدة المصرية إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أمرت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص في أمراض الباطنة، لنقل السيدة التي تبلغ من العمر 63 عاماً من منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، حيث تعاني مرض السكري، والتهابات بالعين، وسرطان الثدي، وتخضع للعلاج الكيميائي.

وأشار مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إلى أنه ستتم فحص الحالة الصحية للسيدة فور وصولها إلى المستشفى من قِبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الأورام، والباطنة، والرمد، كما سيتم إجراء كل الفحوص الطبية لاستكمال علاجها على نفقة الدولة.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية لها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحق كل مواطن في الحصول على أفضل خدمة طبية والعلاج على نفقة الدولة.

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