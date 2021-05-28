إعادة انتخاب بشار الأسد رئيساً لسوريا بـ 95.1% من الأصوات

المصدر: أ ف ب

فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أول أمس الأربعاء وانتقدتها بشدّة المعارضة والدول الغربية، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ ليل أمس الخميس.

وقال صبّاغ في تصريح بثّ التلفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء إنّ الأسد "فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية" بعد حصوله "على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها95.1 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة"، التي زادت عن 14 مليون مقترعاً، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال بلغت 78.4%.

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