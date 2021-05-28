البرلمان العربي يدعو لتوزيع عادل للقاحات «كورونا»

المصدر: القاهرة - وام

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الاتحاد البرلماني الدولي، وكلاً من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، إلى بلورة استراتيجية عمل ثلاثية، للتوصل إلى خطة عالمية موحدة، لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس «كورونا» على جميع شعوب العالم، وخاصة الدول النامية، والأقل قدرة على تحمل تكاليفها، مشدداً على أن التضامن الدولي، يعد مطلباً رئيساً للخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم، في ظل تفشي جائحة «كورونا».

جاءت دعوة العسومي، خلال كلمة له، إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعاتها الـ 142، التي تعقد افتراضياً خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري 2021، والتي خصصت موضوعها العام للنقاش في هذه الدورة، حول «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات».

وأوضح رئيس البرلمان العربي، في كلمته، أن البرلمانيين أصبح لهم دور محوري في التعافي من جائحة «كورونا»، من خلال تطوير التشريعات الداعمة للسياسات التنموية المستدامة، ومساندة القطاعات الأكثر تضرراً، لضمان عودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل هذه الجائحة.

وأكد أنه انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بدوره في التعامل مع التداعيات المختلفة لجائحة «كورونا»، والتخفيف من آثارها في الشعوب العربية، فقد تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة على الصعيد التشريعي، من خلال العمل على عدد من القوانين العربية الموحدة، لدعم الجهود البرلمانية والحكومية للتعافي من الجائحة. وقال إن البرلمان العربي ساهم أيضاً في تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية بشأن التعافي من جائحة «كورونا»، وذلك من خلال مشاركته بوفود برلمانية في كافة الفعاليات التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن، كما أطلق عدداً من المبادرات الهامة، استهدفت بشكل أساسي، التوظيف الأمثل لطاقات الشباب، وتعزيز قدراتهم في التعافي من الجائحة.

ونوه العسومي، بأن البرلمان العربي يعكف حالياً على إعداد تقرير متكامل عن جهود الدول العربية في مواجهة جائحة «كورونا»، كما يعمل أيضاً على إعداد رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتأثيرها في المجتمعات العربية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز