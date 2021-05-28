تقارير «البيان»: مصر تقود استقرار المنطقة

المصدر: القاهرة- محمد خالد

لم تنفض مصر يديها من مسؤولياتها التاريخية إزاء الأشقاء في المنطقة، فالشقيقة الكبرى، التي، وإن لم تكن حاضرة بكامل قوتها وثقلها، لم يغب دورها تماماً، رغم ما كانت تعانيه في السنوات التي تلت يناير 2011، بل ظلت تحتفظ بحضورها المعهود، سعياً لإرساء السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، حتى استعادت دورها بشكل لافت.

عودة قوية للدور المصري، عبّرت عنها عديد من الملفات الأخيرة، بداية من الدور المحوري الذي قامت به في الملف الليبي، لحماية أمنها (من الناحية الاستراتيجية الغربية)، وأمن المنطقة والعالم، وحتى دورها البارز والمؤثر في التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، ودفعها بالتهدئة والهدنة، مستغلة نفوذها الإقليمي والدولي، من أجل التشجيع على الدفع بعملية السلام، وتسوية النزاعات المختلفة.

ويمثل دور مصر، دفعة قوية لمعسكر السلام، وخيبة أمل لـ «أهل الشر» ورهاناتهم الخاسرة، وهو ما يؤكده وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، الذي يشير إلى أن «مصر تتحرك بشكل عملي على الأرض، ولا تتحدث فقط (أفعال لا أقوال).. القاهرة لديها المقدرة على تقديم أفكار وحلول واقعية على أرض الواقع».

إشادة دولية

وأشادت قوى إقليمية ودولية مؤثرة أخيراً، بدور القاهرة في الدفع بعملية التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما علق عليه وزير الخارجية المصري الأسبق، بقوله: «فرض الدور المصري نفسه بقوة خلال الأيام الأخيرة، على خلفية الأحداث في غزة.. فضلاً عن عديد من الملفات الأخرى، من بينها دعم السودان، وقبلها أحداث ليبيا، وغير ذلك، عبر منظومة مشتركة غطت عدة محاور وملفات رئيسة».

وعزز التعامل المصري مع أزمة غزة الأخيرة، من احترام وتقدير العالم للقيادة المصرية، ونجحت القاهرة في عودة قوية لدورها، تلك العودة التي تحرم المتربصين بالمنطقة، من إثارة الاضطرابات والفوضى، التي يتغذون عليها، ويحققون من خلالها مصالحهم.

إنجازات دبلوماسية

ويُحسب للدبلوماسية المصرية والأجهزة الأمنية والمعلوماتية، الفضل في استعادة القاهرة لدورها الواسع في قضايا الإقليم، وهو ما يؤكده أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، والذي يشير إلى أن السياسة الخارجية المصرية، حققت إنجازات واسعة، وأداءً مبهراً، يرجع الفضل فيه للجهود الدبلوماسية والأجهزة المعلوماتية، وهو ما مكّن القاهرة بشكل مباشر، من فرض وجودها وخياراتها بشكل كبير على الجميع.

واستدل على ذلك بما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من تطور لافت في الفترة الأخيرة، عكسته الاتصالات الأمريكية بالإدارة المصرية (من بينها اتصالان أجراهما الرئيس جو بايدن، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال أربعة أيام فقط)، كما استدل على ذلك أيضاً، بما تحقق في إطار المحادثات مع تركيا، والعلاقات المصرية مع الدول العربية. ويشير فهمي إلى أن مصر، تلعب دوراً محورياً، يستمع إليها الجميع.

فرضت مصر خياراتها وموقفها في ملفات إقليمية عدة، واستطاعت بحنكة دبلوماسيتها، ونفوذها الإقليمي والدولي، تجنيب المنطقة مخاطر عدة. وفي مرحلة جني ثمار جهود دبلوماسية طويلة بُذلت منذ اللحظة الأولى في يونيو 2013، وحتى الآن، نجحت من خلالها القاهرة في استعادة مكانتها المعهودة.

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