حراك سوداني لكسب التأييد الأفريقي حول سد النهضة

المصدر: الخرطوم- طارق عثمان

في خطوة جديدة لكسب التأييد لموقف بلادها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بدأت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، جولة أفريقية جديدة، استهلتها أمس بالعاصمة النيجيرية أبوجا، برفقتها وفد كبير من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين، ومن المقرر أن تشمل بجانب نيجيريا، كلاً من غانا والسنغال والنيجر.

ووفق بيان صادر عن الخارجية السودانية، فإن الوزيرة مريم المهدي، ستلتقي رؤساء تلك الدول، في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة، التي تشغل السودان، وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية، ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.

وتتزايد مخاوف السودان مع اقتراب مرحلة الملء الثاني لبحيرة السد، والتي بدأت إثيوبيا فعلياً الترتيب لها منذ الأسبوع الماضي، والتي يبلغ حجم التخزين فيها 13.5 مليار متر مكعب، ويخشى السودان مخاطر محتملة على منشآته المائية، لا سيما خزان الروصيرص، الذي تبلغ سعته التخزينية 7 مليارات متر مكعب، على بعد 15 كيلو متراً فقط تحت سد النهضة، ويشدد على أن عدم تبادل المعلومات اليومية عن تدفقات المياه من سد النهضة، يجعل تشغيل خزان الروصيرص شبه مستحيل، ما يهدد سلامة السد والناس، وجميع مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على طول النيل الأزرق، حتى العاصمة الخرطوم.

مخاوف

ورغم تأكيدات الجانب السوداني، أن سد النهضة سيحدث آثاراً إيجابية، وسيعود إليه بمنافع كثيرة، أهمها تنظيم جريان النيل الأزرق، بحيث يتمكن السودان من الاستفادة من حصته المائية، إلا أن السودان يتخوف من أن تتحول تلك المنافع إلى مخاطر، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، حول كيفية الملء والتشغيل. ويؤكد السودان أن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، يتطلب إرادة سياسية من الدول الثلاث، من أجل عكس التوتر والصراعات إلى تعاون وازدهار، ويحذر من عدم التوصل إلى اتفاق عادل سيهدد الأمن والسلم الإقليمي.

نقاط خلاف

استمرت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول كيفية ملء سد النهضة وتشغيله، دون التوصل إلى توافق، وتواصلت مؤخراً تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، دون إحراز تقدم يذكر حتى الآن، وشهدت المفاوضات تقلبات مختلفة، على الرغم من الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، ولكن ظلت بعض النقاط القانونية والفنية عصية على التجاوز، وتتمثل تلك النقاط، في الطبيعة الملزمة للاتفاق، وآلية فض النزاعات، والعلاقة باتفاقيات تقاسم المياه في حوض النيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز