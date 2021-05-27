طفلة تحرق والدها حتى الموت في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قتلت طفلة "13 عاما" والدها حرقا بعد ما اعتدى عليها جنسيا بمحافظة الجيزة في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا يُفيد بالعثور على جثمان مواطن، (36 عامًا) داخل غرفة نوم شقته بدائرة قسم بولاق الدكرور متفحمة تمامًا نتيجة حريق.

وبحسب البلاغ فإن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، وبعد وصول أفراد الشرطة إلى المكان وإجراء الفحص، تبين أن الحريق نشب في سرير الشخص بداخل غرفته أثناء نومه.

وبينت التحريات أن ابنته البالغة من العمر 13 عامًا شوهدت أثناء الحريق، تنصرف بحقيبة ملابسها.

وبضبطها اعترفت أنها سكبت مادة "الكاز"، وأشعلت النيران في والدها؛ بسبب اعتدائه الجنسي والجسدي عليها.

وقد ألقي القبض على المتهمة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز