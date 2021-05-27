الكاظمي: دخول مجموعات مسلحة المنطقة الخضراء انتهاك خطير

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، قيام مجموعات مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه «انتهاك خطير» للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن. وقال الكاظمي في بيان، إن «قوة أمنية عراقية مختصة، نفذت بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه». وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني.. للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه باعتباره وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق.

وأشار إلى أن «المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون». وأكد الكاظمي أن حماية أمن العراق وعدم تعريض أمن شعبه إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، داعياً الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن.

يشار إلى أن قوة أمنية عراقية أوقفت، أمس ، القيادي في ميليشيات الحشد قاسم مصلح، لساعات قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق. وقال مصدر إن إجراءات التحقيق لم تنته وهناك تحقيقات ستنتهي خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، تمكن جهاز الاستخبارات العراقي، من إلقاء القبض على إرهابيتين شقيقتين عملتا بما يسمى «ديوان الحسبة بتنظيم داعش» في كركوك شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إنّ الإرهابيتين مطلوبتان وفق أحكام قانون الإرهاب.

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