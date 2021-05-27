نايدس سفيراً أمريكياً متوقّعاً لدى إسرائيل

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن مصدر مطلع أمس، أن من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم والمدير التنفيذي في وول ستريت، توماس نايدس، سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

ويأتي تعيين نايدس في أعقاب وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد 11 يوماً من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، في أسوأ اشتباكات منذ سنوات.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لافتقارها إلى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في إسرائيل خلال الصراع الأخير، ما دفع البيت الأبيض إلى أن يجعل الانتهاء من عملية الاختيار أولوية قصوى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز