انطلاق مناورات «حماة النيل» بين السودان ومصر

المصدر: الخرطوم - وكالات

انطلقت، أمس، مناورات «حماة النيل» العسكرية بين الجيشين السوداني والمصري في مناطق متعددة في السودان والتي تستمر حتى الاثنين المقبل .

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ المناورات تتم في مواقع مثل قاعدة «وادي سيدنا» شمالي منطقة أم درمان في الخرطوم. وكان الناطق العسكري المصري قد أفاد، السبت الماضي، بأنّ عناصر من الجيش المصري وصلوا إلى السودان للمشاركة في مناورات «حماة النيل». وتشارك في هذه المناورات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

ويهدف التدريب العسكري إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين. ويأتي التدريب استكمالاً لسلسلة التدريبات السابقة مثل «نسور النيل1»، و«نسور النيل 2». ووفق الإعلام العسكري، تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

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