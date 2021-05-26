حفتر يدعو الرئاسي والبرلمان والحكومة لحضور استعراض عسكري

المصدر: بنغازي - البيان

وجه القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعوات رسمية لعدد من كبار المسؤولين، لحضور الاستعراض العسكري الضخم الذي سينتظم السبت المقبل في قاعدة بنينا ببنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق معركة الكرامة ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون. وشملت الدعوات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفّي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. كما شملت الدعوات نائبي رئيس الرئاسي عن طرابلس وفزان، ونائبي رئيس الحكومة عن برقة وفزان، والوزراء ووزراء الدولة وأعضاء البرلمان، والقيادات الاجتماعية والشعبية في مختلف مناطق البلاد.

وعلمت «البيان»، أنّ الاستعراض الذي سيشارك فيه ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل من قوات البر والبحر والجو والقوات الخاصة وطلبة الأكاديميات العسكرية، سيكون الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد، وتم الاستعداد له منذ فترة ليعطي صورة حقيقية عن قدرات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.

ويرى مراقبون، أن مستويات الحضور الرسمي في الاستعراض ستكشف عن طبيعة التحولات السياسية، وحقيقة المساعي المبذولة لطي صفحة الماضي، وتحقيق بنود الاتفاقين السياسي والعسكري، وخارطة الطريق المؤدية لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد منذ عشر سنوات، وظهرت أخيراً مؤشرات لحلها. ويمثّل الاستعراض المرتقب، إشارة على اختتام الاحتفالات التي تشهدها عدة مناطق ليبية منذ الأول من مايو الجاري، والتي تضمنت عروضاً احتفالية وفنية وأخرى للفروسية الشعبية ومسابقات ثقافية نظمتها إدارة التوجيه المعنوي بقيادة الجيش الوطني.

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