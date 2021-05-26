محكمة إسرائيلية ترجئ النظر في إخلاء عائلتين من «الشيخ جراح»

المصدر: القدس - أ.ف.ب

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم، تأجيل النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان في القدس الشرقية، بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن حي فلسطيني آخر.



وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 9 من مايو إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوماً.



واليوم، قررت المحكمة إرجاء النظر في قرار الإخلاء لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على ما أكد محامي العائلتين. وقال محامي العائلتين يزيد قعوار: إن «قضية جماهيرية وشعبية كهذه يجب أن تضم رأي المستشار القضائي للحكومة».



وأضاف قعوار: «من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة للمشروع الاستيطاني، وبالتالي يجب على المستشار القضائي أن يأخذ المسؤولية».



وتنتظر العائلات الآن من المحكمة «قرارها حول إحالة الملف إلى المستشار القضائي للحكومة من عدمه». والذي يتوقع قعوار أن يتم «خلال الأسبوع المقبل».



وخارج المحكمة التي تقع في القدس، تجمع العشرات من الفلسطينيين من أهالي الحي وغيرهم، بالإضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين، وسط تواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية. وقامت الشرطة الإسرائيلية بوضع سواتر حديدية وإبعاد المتظاهرين إلى جانب الطريق، واعتقلت عدداً من الشبان بعد مناوشات.



ويخوض نحو 700 فلسطيني في حي بطن الهوى في سلوان الواقعة على تلة إلى الجنوب من البلدة القديمة للقدس معركة مع المستوطنين للبقاء في منازلهم. ومن بين هؤلاء زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان الذي أوضح أن القضية تتعلق بنحو أربعين من أقاربه. وقال الرجبي لوكالة فرانس برس: «تبلغت العائلة بقرار الإخلاء أول مرة في نوفمبر 2020، وتم تجديد القرار في مارس 2021».

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