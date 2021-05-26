عمّان تستدعي سفير إسرائيل احتجاجاً على احتجاز أردنييْن

المصدر: (عمّان - وكالات)

استدعت أمس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل «رسالة احتجاج شديدة اللهجة» بخصوص احتجاز أردنييْن في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومعهما.

وشددت الوزارة الأردنية على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن، والوقوف على وضعهما، وتقديم الدعم اللازم لهما وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما. وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن الأردنييْن.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للأردنييْن، مؤكداً أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعيّن.

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