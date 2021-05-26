القوات المشتركة تفشل تحركات الميليشيا في جبهات الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

أفشلت القوات المشتركة، تحركات ميليشيا الحوثي، في جبهات الساحل الغربي، جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها بحق المدنيين.

وأكّد بيان عسكري، أنّ وحدات من القوات المشتركة المرابطة في قطاعات المطار والصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة، وجهت ضربات دقيقة ومركزة لأوكار الميليشيا، بعد رصد دقيق لتحركاتها والدفع بتعزيزات إلى تحصينات قرب خطوط التماس، فضلاً عن تدمير عربة متحركة تحمل سلاح عيار 12:7 ومصرع من كان عليها، بعد رصدها في موقع خلف كلية الهندسة بقطاع مدينة الصالح لحظة محاولتها استهداف موقع للقوات المشتركة. وفي جبهتي حيس والتحيتا، أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران الميليشيا التي استهدفت التجمعات السكنية في مركزي المديريتين.

إلى ذلك، كشفت مصادر القوات المشتركة، أنّ الأشهر القليلة الماضية، شهدت تصاعداً في جرائم التصفية الجسدية من قبل الميليشيا بحق العشرات من شيوخ القبائل ممن كانت تكن لها الولاء والطاعة ضمن الصراع الداخلي المتفجر.

ووفق المصادر، فإنّ مارس الماضي كان الأكثر دموية في تصفية الميليشيا لرموز القبائل، مشيرة إلى تصفية أكثر من 25 شيخاً قبلياً في صنعاء وريفها ومحافظات عمران وإب وذمار وحجة. وحذّرت المصادر، من مخطط حوثي جديد يرمي لإحداث شرخ مجتمعي في أوساط القبائل، في مسعى لتفتيتها والقضاء على ما تبقى من نسيجها، ومن ثم تثبيت وضع اجتماعي جديد يسهل للميليشيا التحكم في إدارة شؤون تلك القبائل والزج بأبنائها في الجبهات، حيث محارق الموت التي لا تتوقف.

غارة

في الأثناء، أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، مقتل أحد قيادات حزب الله في غارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أنّ المدعو مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني، قتل إثر غارة جوية للتحالف على مواقع الميليشيا في جبهة صرواح غربي مأرب. وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أنّ مقتل الغراوي يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة.

وطالبت الحكومة اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم معاناة اليمنيين.

جهود

سياسياً، أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، الحاجة الملحة لتعزيز جهود إزالة الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، بعد يوم من مقتل امرأتين وإصابة اثنتين أخريين، أثناء رعي الأغنام، نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا، في مديرية حيس جنوب الحديدة.

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