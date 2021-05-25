السودان يرفض مبادرة رئيس الكونغو حول سد النهضة

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

ذكرت مصادر سودانية مطّلعة أن الخرطوم رفضت المبادرة التي طرحها الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، والتي تتضمن تشكيل لجنة أفريقية برئاسة الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون اوبسانجو، لتولي الملف والاطلاع على نقاط الخلاف بين الدول الثلاث، والوصول إلى حلول قبل مرحلة الملء الثاني لسد النهضة. وبرّر السودان رفضه المبادرة بأن الفترة المتبقية من مرحلة الملء الثاني ضيقة ولا تحتمل تشكيل لجان جديدة، وأن حسم نقاط الخلاف يتطلب جلوس الأطراف للتفاوض المباشر، ولكن عبر منهجية جديدة وعبر لجنة برئاسة الاتحاد الأفريقي تضم كلاً من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

على صعيد متصل، ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو، وهي عملية من المتوقع أن تتسارع وتيرتها في يوليو وأغسطس بعد هطول الأمطار الموسمية. وقال المسؤول بوزارة الري السودانية: «إثيوبيا اتخذت عملياً قرار الملء. بدأت فعلياً المرحلة الثانية لملء سد النهضة، ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو، عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، ما يعني حجز كميات من المياه، ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس».

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