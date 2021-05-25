انطلاق مفاوضات الحكومة السودانية وحركة الحلو غداً

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

تنطلق غداً في عاصمة جنوب السودان، جوبا، المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، وسط إعلان الوساطة، اكتمال الترتيبات كافة لافتتاح جلسات التفاوض الرسمي بين الطرفين. ووصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جوبا على رأس وفد رفيع لحضور افتتاح جلسات الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عقب توقيع إعلان المبادئ في مارس الماضي بين الحكومة الانتقالية ممثلة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال القائد، عبدالعزيز الحلو، بهدف استكمال العملية السلمية والوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد.



بدوره، أكّد مستشار رئيس دولة جنوب السودان، رئيس الوساطة، توت قلواك في تصريحات صحافية بمطار جوبا، اكتمال الترتيبات كافة لافتتاح جلسة الحوار الرسمية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، بحضور رئيس جنوب السودان الفريق الأول سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وأكد قلواك، أن هذه الجلسة ستعقبها اجتماعات مغلقة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالسلام، لافتاً إلى أنّ عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لملف السلام ستساهم في اكتمال العملية السلمية، مؤكداً حرص حكومة جنوب السودان على تحقيق السلام في السودان.

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