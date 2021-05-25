مسؤول جزائري للقادمين: أسعار الحجر الصحي في المتناول

المصدر: الجزائر- وكالات

أكد مسؤول جزائري، استعداد المؤسسات الفندقية بمختلف هياكلها لاستقبال الوافدين إلى الجزائر، خلال فترة الحجر الصحي، مطمئناً أن الأسعار ستكون في المتناول.



وأعلن المدير العام لسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، موسى بن تامر، اليوم الثلاثاء، أن كل المؤسسات الفندقية، سواء العمومية أو الخاصة، على أهبة الاستعداد لاستقبال والتكفل بكل الجزائريين والمسافرين، الذين سيلتحقون بأرض الوطن، بعد قرار السلطات بالفتح الجزئي للمجال الجوي، بداية من الثلاثاء المقبل.



وأضاف: إن «هذه المؤسسات على أتم الاستعداد لضمان إقامة صحية سليمة، في ظل احترام البروتوكول الصحي الخاص بالنشاطات الفندقية». وأوضح بن تامر أن هذه المؤسسات الفندقية، وعلى ضوء التجربة التي اكتسبتها بعد أن استقبلت العام الماضي 33 ألف الجزائري، في ظل الجائحة مستعدة لهذه العملية.



يشار إلى أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية، لمتابعة تطور جائحة فيروس «كورونا» والسلطة الصحية، وتطبيقاً لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، قرر إعادة الفتح الجزئي للحدود الجوية بداية من الأول من يونيو المقبل، بمعدل ست رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، تركيا، وإسبانيا وتونس.

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