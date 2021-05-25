«طلبات» تُطلِق مبادرة إقليمية لدعم الأزمة الإنسانية في فلسطين الخميس المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اليوم شركة «طلبات»؛ المنصة الرائدة إقليميًّا في توصيل الطعام والتجارة السريعة، عن مبادرةٍ توعَويّة لجمع التّبرعات لمساعدة المتضررين في الأزمة الإنسانية الحالية في فلسطين.



هذا وستُسَخّر الشركة يوم الخميس القادم؛ الموافق 27 مايو 2021، منصتها الإلكترونية للمساعدة في دعم هذه الأزمة الإنسانية. فعبر هذه المبادرة، كل طلبٍ يطلبه العملاء على التطبيق خلال هذا اليوم في أي بلدٍ من البلدان التي تعمل بها الشركة سيُساهِم في جهود الإغاثة الإنسانية في فلسطين. وستُرسَل التبرعات في الإمارات عبر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أحد أكبر المؤسسات الإنسانية التي تحارب الجوع حول العالم، وذلك لتوفير المساعدات الغذائية للمتضررين في فلسطين.



يُمكِن للعملاء أيضًا المشاركة في المبادرة والتبرّع مباشرة عبر التطبيق، في أي يومٍ ووقت، وذلك بالبحث عن «برنامج الأغذية العالمي» واختيار قسم «من أجل فلسطين».



بالإضافة إلى ذلك، فإن موظّفي شركة «طلبات» يمكنهم التّبرع بيومٍ أو أكثر من رواتبهم لصالح أعمال الإغاثة، وذلك من خلال برنامج المساهمة المجتمعية؛ «نحن نهتَم»، الذي أطلقته الشركة لموظّفيها للمشاركة ومساندة المبادرات المجتمعية، كما ستدعم الشركة هذه التبرعات للوصول أكبر شريحة من المتضررين.



جديرٌ بالذكر أنّ جميع أشكال التّبرعات السابقة ستُوجّه لإرسال المساعدات الأساسية مثل الوجبات الغذائية والحقائب الدوائية والأدوات الأساسية لدعم المتضررين ميدانيًّا.



يُشير «توماسو رُدريجز»؛ المدير التنفيذي لشركة «طلبات» إلى هذه المبادرة قائلًا: «لقد شهدنا في شتّى أنحاء العالم ما يجري من أزمةٍ إنسانية في فلسطين، ونؤمن أنّ من واجبنا، كبشرٍ أولًا ثمّ كشركة، أن نقف معًا من أجل الإنسانية لمد يد العون للفلسطينيين المتضرّرين في هذه الأزمة. بدعمٍ من شريكنا الدائم «برنامج الأغذية العالمي»، أطلقنا معًا حملة توعَويّة، وسنعمل يدًا بيدٍ مع مجتمعاتنا لتوفير الدعم المالي للأعمال الإغاثية في فلسطين».



وأضاف «جيريمي دوتي»؛ نائب المدير العام لمِنصَّة «طلبات الإمارات»، قائلًا: «نرى أنّ من الضروري، بل من الواجب علينا، أن نتضامن مع المجتمع الفلسطيني المتضرر خلال هذه الأوقات العصيبة. فتسخير منصّتنا لدعم المبادرات الإنسانية المختلفة هو إحدى الركائز الأساسية التي نبني عليها مسؤوليتنا المجتمعية في «طلبات». فنحن نسعى لنكون حلقة وصلٍ بين العملاء والمؤسسات والجمعيات الخيرية الموثوقة، وذلك لتيسير التبرّعات والمساهمات الخيرية بطريقة آمنةٍ عبر التطبيق. نحن ممتنّون لدعم عملائنا ومشاركتهم في المبادرات الخيرية التي أطلقناها عبر منصّتنا في الماضي، ونتطلع قُدمًا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني معاً من خلال هذه المبادرة الإقليمية».



هذا وللعِلم، تطبيق «طلبات» مُتاحٌ على متجر «جوجل بلاي» ومتجر تطبيقات شركة «أبل»، وكذلك متجر شركة «هواوي».



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