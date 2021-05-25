«صافر».. تعنت الحوثي يهدد بكارثة بيئية

المصدر: (عدن - وكالات)

حذر مسؤولون وخبراء يمنيون من إصرار ميليشيا الحوثي على عرقلة أي تحرك من الأمم المتحدة للوصول إلى خزان النفط العائم «صافر» المتهالك، في البحر الأحمر، لتقييم حالته وصيانته، وذلك لتلافي «الكارثة» التي قد تحدث جراء تسرب أو غرق أو انفجار هذا الخزان.

واعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي، أن أي مفاوضات من قبل الأمم المتحدة مع الميليشيا حول الناقلة، مصيرها «الفشل»، مؤكداً أنها «تصر على منع زيارة الفريق الفني الأممي للناقلة حتى الآن، لأنهم يتعاملون معها كورقة ضغط على المجتمع الدولي، لضمان تنازلات سياسية».

وقال الحميدي إن جماعة الحوثي لا تدرك حجم الكارثة التي قد تنتج عن الناقلة التي تستخدمها كسلاح تضغط به على الجميع، وكل من يستفيد من الممرات الملاحية الدولية الواقعة في الاتجاه. وأضاف المسؤول اليمني أن «تسريب أو غرق أو انفجار خزان النفط صافر، سينتج أكبر كارثة بيئية في تاريخ البشرية، وأكبر المتضررين منها الدول المطلة على البحر الأحمر، وذلك ما تخطط له جماعة الحوثي».

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