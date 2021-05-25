استهداف أرتال للتحالف في العراق بعبوات ناسفة

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكد متحدث باسم التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات للتحالف، تعرضت لهجوم بصاروخ.

وكتب الكولونيل واين ماروتو عبر «تويتر»، أنه حسب التقارير الأولية، وقع الهجوم في الساعة الوحدة ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات. وأضاف المتحدث أنه يجري تقييم الأضرار والتحقيق في ملابسات الحادث.

وكان مصدر أمني عراقي، كشف أمس استهداف عدد من الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بعبوات ناسفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأكد المصدر أن عبوات ناسفة انفجرت، مستهدفة أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وبابل والقادسية والأنبار. وأوضح أن تلك التفجيرات، أسفرت عن أضرار مادية دون خسائر بشرية. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن تلك الهجمات، التي تعد الأكثر عدداً خلال يوم واحد. وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران، بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق.

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