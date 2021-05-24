الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بطلب الإمارات استضافة مؤتمر "COP 28"

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بإعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات اليوم، عن تقدم دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وأكد معالي الأمين العام على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات، للتعامل مع المتغيرات المناخية ولحشد الجهود وتعزيز الأهداف والطموحات العالمية للتصدي الجماعي، و للحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة تضمن الاستدامة.

وعبر معالي الأمين العام عن ثقته وإيمانه الكبير بالإمكانيات والقدرات التي تمتلكها دولة الإمارات لاستضافه الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 والكفيلة بنجاح المؤتمر والذي سيشكل محطة مهمة في جهود العالم تجاه التغير المناخي، مؤكداً الدعم الكامل لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الاستضافة وكذلك المساهمة في إنجاح المؤتمر لتحقيق أهدافه المنشودة.





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