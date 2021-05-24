الجيش الجزائري: مواقع التواصل أضحت ملاذاً للفتن

المصدر: الجزائر- وكالات

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، إن مواقع التواصل الاجتماعي، أضحت ملاذاً آمناً للشبكات الإجرامية وزارعي الفتنة.

وجاء تصريح الفريق شنقريحة، خلال افتتاحه ملتقى بعنوان الأمن السيبراني والدفاع السيبراني رهانات وتحديات.

وقال شنقريحة إن «مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أضحت ملاذاً آمناً لشبكات إجرامية منظمة، معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية». وأضاف «بفضل مواطنينا وتجند جميع الهيئات المختصة في الأمن السيبراني، تمكنا من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات وإفشال جميع المؤامرات».

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