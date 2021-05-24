الأمم المتحدة: نريد ضمان عدم تكرار المأساة في غزة

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وفصائل فلسطينية تسبب بوضع إنساني خطير في غزة.

وقالت في مؤتمر صحافي أمس: «الفلسطينيون في غزة تحملوا معاناة قاسية، وقد تكبدت العائلات أضراراً بشرية ومادية»، مشيرة إلى أن «سكان القطاع تعرضوا لصدمة، وهم في حالة إحباط بعد جولة العنف الأخيرة». وأوضحت أن «غزة تعرضت لأخطار حقيقية على الغذاء والصحة البيئية».

وشددت هاستينجز أن «الآلاف من سكان غزة بحاجة لمساعدة إنسانية»، موضحة: «نريد ضمان عدم تكرار المأساة في غزة». وتابعت قائلة: «سنطلق مناشدة شاملة لتوفير الأموال اللازمة لدعم سكان غزة»، لافتة: «يجب إخضاع منتهكي القانون الإنساني للمساءلة».

يشار إلى أن هاستينجز كانت جابت القطاع أول من أمس، والتقت العديد من العائلات التي أعربت عن فقدانها الأمل، جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

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