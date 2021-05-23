محمد بن زايد يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويشيد بالجهود المصرية

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر سموه عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى سموه على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به فخامة الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد سموه على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

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