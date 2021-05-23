سوريا.. وفد روسي لمراقبة الانتخابات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلن المجلس الفيدرالي الروسي أنه سيرسل وفداً من المراقبين للانتخابات الرئاسية السورية، برئاسة السيناتور سيرغي موراتوف، حسبما صرح رئيس اللجنة الدولية في المجلس غريغوري كاراسين. فيما سجّلت العواصم الأوروبية، وعدد من المدن والعواصم في دول العالم، إقبالاً لافتاً من المغتربين السوريين على مقارّ سفارات بلادهم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك في إطار تلبية الدعوات التي وجهها مجلس الشعب السوري، لبرلمانات العديد من دول العالم، لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية، التي ستجرى الأربعاء المقبل، في 26 مايو الجاري.

وأضاف كاراسين، أن الوفد سيضم 4 أعضاء هم سيرغي موراتوف الذي سيرأس الوفد وفاديم دينجين وأوليغ سيليزنيف ومستشار اللجنة الدولية في المجلس أندريه كولينكو. وكشف كاراسين أن وفد المراقبين الروس، سيضم أيضاً ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي، وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب السوري، كان قد وافق نهاية شهر أبريل الماضي، على دعوة «عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية»، و«الاطلاع على مجريات سيرها». وهذه الانتخابات الرئاسية في سوريا، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، حيث فاز الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014، بنسبة 88 %. وسجّلت العواصم الأوروبية، وعدد من المدن والعواصم في دول العالم، إقبالاً لافتاً من المغتربين السوريين على مقارّ سفارات بلادهم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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