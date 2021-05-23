الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة في 6 محافظات

المصدر: عدن - البيان

منيت ميليشيا الحوثي الإيرانية بخسائر متواصلة على يد الجيش اليمني في ست من محافظات البلاد كان أبرزها جبهات غرب محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن الميليشيا الحوثية خسرت خلال الأسبوع الماضي العشرات من عناصرها بالإضافة إلى تدمير العديد من الأسلحة والآليات والأطقم والعربات المدرّعة، خلال الأعمال القتالية (التعرضية والكمائن النوعية والإغارة والمناورة) في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب، اللتين تعدان من أكثر الجبهات اشتعالاً. وإن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بضربات جوية محكمة عربات وأرتالاً وأطقماً وآليات وتجمعات للميليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة أسفرت عن تدمير عربات قتالية مدرعة وعربات دفع رباعي كانت تحمل تعزيزات للميليشيا، وناقلة محملة بعناصر تابعة للميليشيا الحوثية غرب جبهة المشجح.

إسقاط مسيّرتين

ووفق ما ذكره مجلي فقد استهدفت مدفعية الجيش مواقع للميليشيا، وإن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيّرتين متفجرتين غرب محافظة مأرب كانتا متجهتين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وفي تعز، أكد مجلي أن قوات الجيش تمكنت من صد هجمات وتسللات للميليشيا في جبهات - مقبنة، والدفاع الجوي، ومحيط جبل هان من الجبهة الغربية لمحافظة تعز، نتج عنها مقتل العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح ولا تزال العمليات القتالية في جبهة مقبنة مستمرة، ويسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد وتطهير المناطق الجبلية من الميليشيا الحوثية.

أما في الجوف أوضح مجلي أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، شنت هجوماً مضاداً على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في جبهتي النضود والجدافر في محافظة الجوف، حيث تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع عدة، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالميليشيا الإيرانية. وذكر مجلي أن المنطقة العسكرية الخامسة تمكنت من صد هجمات عدة للميليشيا في مديريات عبس وحرض وغرب مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، ونتج عنها مقتل العشرات من عناصر الميليشيا ما بين قتيل وجريح، فيما تم إعطاب عدد من آلياتها القتالية.

كفاءة عالية

وعن جبهات صعدة ولحج والضالع، والبيضاء والحديدة، قال مجلي إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت فيهم تقدمات ومكاسب على الأرض تم من خلالها القضاء على التسللات الحوثية وتكبيدها الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. وإن القوات الأمنية بمحافظة مأرب، تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار والعمل، على تأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين والتصدي بكل قوة وحزم لكل محاولات الميليشيا الإيرانية وإحباط مخططاتها.

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