لبنان يحبط عملية تهريب 4 أطنان من المخدرات

المصدر: بيروت- وكالات

أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أمس، عن إحباط مخطط، لتهريب 4 أطنان من الحشيش، من صيدا إلى ميناء الإسكندرية المصري. وجاء في بيان الرئاسة: إن «لبنان حريص على مكافحة التهريب على أنواعه، ومنع كل ما يسيء إلى سمعته وعلاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة». ودعا زعماء لبنان إلى مسعى جديد، لمكافحة تهريب المخدرات، بعد أن حظرت المملكة العربية السعودية استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان الشهر الماضي، بسبب التهريب، ما أغلق سوقاً كبيرة أمام المزارعين اللبنانيين.وأعلنت المملكة الحظر بعد اكتشاف 5.3 ملايين حبة من «الكبتاغون»، وهو نوع من أنواع مخدر «الأمفيتامين»، مخبأة في شحنات رمان.

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