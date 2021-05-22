السودان ومصر ينفذان «حماة النيل» أواخر مايو

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أعلن الجيش السوداني اكتمال الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك الذي يحمل اسم «حماة النيل»، والمقرر انطلاقه في السودان خلال الفترة من 26 حتى 31 من مايو الجاري. ووفق بيان صادر عن الإعلام العسكري في الجيش السوداني، فمن المنتظر أن تشارك في المشروع عناصر من مختلف التخصصات في الجيشين السوداني والمصري. وأكد البيان وصول القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية، إلى جانب وصول أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحراً.

وأكد الجيش السوداني أن مناورات «حماة النيل» تأتي امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، إذ سبقتها مناورات نسور النيل 1 و2، مشيراً إلى أن هذه المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة في كلا البلدين.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات متبادلة بين كبار قادة الجيش في البلدين، فيما وقّع البلدان على حزم من اتفاقيات التعاون العسكري، في مسعى لزيادة القدرات القتالية للجيشين وتبادل الخبرات، فضلاً عن تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين القوات لمواجهة أي تهديد عسكري مشترك.

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