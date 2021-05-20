العراق يدرس 20 موقعاً لاختيار مفاعله النووي

المصدر: بغداد – وكالات

أعلن رئيس الهيئة العراقية للسـيطرة على المواد المشعة، كمال حسين لطيف، عن بدء اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية، بدراسة 20 موقعاً مرشحاً لاختيار اثنين منها، أحدها أصيلاً والثاني احتياطاً، لإقامة أول مفاعل نووي في البلاد، منذ أن دمرت طائرات إسرائيلية المفاعل النووي في بغداد قبل أربعة عقود.

وأوضح المسؤول أن اللجنة الوطنيـة للمفاعلات النووية، باشرت بدراسة 20 موقعاً، تم تحديدها لإقامة مفاعل نووي في البلاد، ثم المباشرة باسـتخدام طرق الإسقاطات العلمية المعتمدة عالميـاً، لاختزالها إلى 5 مواقـع، بعد ذلك يتم تحديـد اثنين منها فقط، أحدهما أصيلاً والآخر بديلاً، موضحاً أن عملية الاختيار تمـت بطريقتين علميتين دقيقتين، من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، مشيراً إلى قرب الانتهاء مـن التقرير الخاص باختيار الموقع، وإرساله إلى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن «الاختيار يعتمد على مرحلتين بالأهداف نفسها، ولكـن لكل مرحلـة تكون الدقة أعلى، لتقليص أعداد الأراضي المنتخبة، وصولاً لتحديد الموقع بشـكل أدق، ثم هناك مرحلـة أخيرة، وهي التقييـم الأمني.. وأوضح في تصريحات لصحيفة «الصباح» الرسمية، أن «المرحلـة الأولى تشــمل الأهداف الفنية ومتطلبات الاختيـار والتقييــــم والنظر في موضوعات التوزيع السـكاني، الذي يفضل أن يكون أقرب تجمع سكاني يبعد 2،5 كيلو متر من الموقع، وألا يزيد عدد الســكان في تلك المنطقة على 500 شخص في الكيلو متر المربع الواحد، وألا يزيد التجمع السـكاني على 65 ألف نسمة، وعلى بعد 30 كيلو متراً من الموقع».

وعن الطبيعة الزلزالية للمنطقة التي سيقام عليها المفاعل النووي والهــزات الأرضية، أوضح المسؤول العراقي أنه يجب أن تكون الأرض خالية من الصفائـح التكتونية، ولم تســــجل أي هزة أرضية أكثــــر من 2 ريختر خلال الـ 50 سنة الماضية، كما يجب أن تكون أرضاً منبسطة، بتربة ثابتة غير منجرفة مع الســيول، ولا يوجد ارتفاع أو جبل أو هضبة كبيــــرة، أو وادٍ لمسـافة 20 كيلــــو متراً عن الموقع، لأن الارتفاعات مع الأمطار، قد تسبب انجراف سـيول عارمة من المياه على الموقع، كما يفضل ألا يزيد ارتفاع الموقع عن 350 متراً فوق مستوى سـطح البحر، لحسابات غليان وتبخر مياه المفاعل.

يشار إلى أن بغداد كشفت مؤخراً عن تفاهمات مع ثلاث دول لبناء مفاعلات نووية في العراق، هي فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وذلك وفقاً لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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