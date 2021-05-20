قبائل نهم تنتفض في وجه جبايات الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلّحين قبليين من مديرية نهم وميليشيا الحوثي على خلفية استحداث الأخيرة نقطة للجبايات في منطقتهم الواقعة في محافظة صنعاء.

وذكرت مصادر قبلية إن الاشتباكات اندلعت بين مسلّحين من بني عامر قبيلة الحنشات وعناصر من ميليشيا الحوثي ينحدرون من محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي عندما استحدث هؤلاء نقطة تفتيش للجبايات في منطقتهم على الطريق الرابط بين المديرية ومديرية أرحب.

وحسب المصادر فإن السكان اعترضوا على استحداث نقطة التفتيش ورفضوا دفع الجبايات والتفتيش، وإن المواجهات متواصلة بين الجانبين بعد مقتل خمسة من الجانبين.وعلى صعيد آخر تصدت القوات الحكومية لمحاولة استهداف مواقعها من قبل ميليشيا الحوثي في شمال غرب مدينة تعز. ووفق ما ذكره المركز الإعلامي لمحور تعز، فإن القوات الحكومية صدت هجوماً جديداً حاولت من خلاله الميليشيا الحوثية أمس، على بعض المواقع في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المدينة بعد أيام على تصدي هذه القوات لهجمات مماثلة.

وفي الحديدة منيت ميليشيا الحوثي، بخسائر بشرية ومادية في جبهات الحديدة بالساحل الغربي جراء خروقاتها للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث اشتبكت القوات المشتركة وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع الميليشيا في قطاع الدريهمي انتهت بقتلى وجرحى في صفوف هذه الميليشيا. وفي بلاغ عسكري، ذكرت القوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تعزيزات للميليشيا في قطاع كيل و16 داخل مدينة الحديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز