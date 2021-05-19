ضبط خلية حوثية متخصّصة بالعبوات في مأرب

المصدر: عدن - البيان

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب، خلية إرهابية تتبع ميليشيا الحوثي متخصصة بزرع العبوات الناسفة، عندما كان أفراد منها يحاولون زرع عبوة متفجرة على الطريق الدولي الذي يربط مدينة مأرب بمناطق إنتاج الغاز والنفط والمملكة العربية السعودية.

وذكرت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية الإجرامية كشفت عن أنها كانت تخطط لاستهداف طواقم طبية ومسافرين والناقلات التجارية من خلال زرع عبوات ناسفة في الطريق (مأرب – صافر – العبر)، وأنه تم القبض على أفراد الخلية بالتعاون مع قبائل مأرب والسكان المحليين.

وحسب ما أوردته الأجهزة الأمنية فإن الخلية وإلى جانب مهمتها في زرع العبوات، كانت تعمل على تجنيد بعض النساء وصغار السن «ضمن تكتيكات لضرب العمق الأمني داخل مأرب والإطاحة بزعماء القبائل وقادة الجيش»، على أن يتم بث اعترافات قائد الخلية الإرهابية في وقت لاحق.

وتزامنت العملية مع تنفيذ مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة من مديرية صرواح، وتركزت في جبهات الكسارة، والمشجح، وهيلان، والمخدرة، كما دمرت 4 عربات نقل أفراد وآليات، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

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