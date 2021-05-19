تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية اللبنانية بالوكالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تلفزيون "MTV" اللبناني تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة، وقد أرسل المرسوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا بتعيينها وزيرة للخارجية بالوكالة بعد موافقتها.

وتشغل زينة عكر عدره حقيبة الدفاع في لبنان، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الذي رشحت له من قبل تكتل "لبنان القوى" النيابي برئاسة التيار الوطني الحر.

ووزيرة الخارجية بالوكالة حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأميركية، وهي مؤسسة ومديرة برنامج "جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية" التابعة للجامعة اللبنانية.

وهي متزوجة من جواد عدره، رجل الأعمال المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، التي تُعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي بلبنان.

وتشغل عكر منصب المديرة التنفيذية لشركة "الدولية للمعلومات" التي يملكها زوجها.

ولعدره أعوام من الخبرة في عالم الإدارة والبحث، وفق تعريفها على موقع "الدولية للمعلومات"، كونها تقود أبحاث الشركة لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات شتى.

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