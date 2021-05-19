بعد تصريحاته المسيئة لدول الخليج.. وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه من مسؤولياته

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة إعفاءه من مسؤولياته الوزارية.

وارتفعت أصوات الاحتجاجات منذ ليل الاثنين في لبنان ردا على التصريحات المسيئة التي أطلقها الوزير عبر قناة "الحرة" وأدت إلى توتر بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وانطلقت اليوم الأربعاء في لبنان حملات استنكار شعبية وسياسية ضد تصريحات وهبة، كما نشرت آلاف التغريدات اليوم تحت شعار "شربل وهبة لا يمثلنا".. و"اللبنانيون يتبرؤون من وزير خارجيتهم"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وكان شربل وهبة وصف السعودية ودول الخليج العربي بأوصاف غير لائقة خلال حوار تلفزيوني، ما زاد من سوء العلاقات بين البلدين سيما بعد قضية شحنة الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز