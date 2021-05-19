تدشين الحملات الدعائية للانتخابات في الجزائر

المصدر: (الجزائر - البيان)

تنطلق غداً الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر التي تبدأ 12 يونيو المقبل للتنافس على 407 مقاعد نيابية.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنّ السلطة استطاعت تجنيد الطاقات بما يكفل مواجهة الحجم الكبير من النزاعات المتعلقة بقوائم المترشحين، فضلاً عن جهود مجلس الدولة في الفصل بالطعون المقدمة، مضيفاً:

«لولا الحكمة لكانت تلك العقبات حجر عثرة في إطار التحضير الجيد لهذه الانتخابات».ووفق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم استقبال 4900 قائمة أعربت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية وسحبت الاستمارات، فيما بلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 قائمة من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة مستقلة.

وبلغ عدد ملفات الترشّح التي تم إيداعها لدى السلطة 25416 ملفاً، من بينها 12854 ملفاً تابع لأحزاب و12562 ملفاً للمستقلين، فيما بلغ عدد القوائم التي تمّ قبولها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.

وأوضحت السلطة، أنّ عدد القوائم التي تم قبول ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المبكرة بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.

ويرجع السبب الرئيس لرفض نحو 1200 قائمة، إلى ارتباط عدد من المرشحين بالمال الفاسد، وفق مصادر مطلعة. إلى ذلك، تم رفض ترشّح أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان، بسبب عدم أدائه للخدمة العسكرية.

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