تونس.. مقتل خمسة إرهابيين في عملية عسكرية

المصدر: (تونس - البيان)

أعلن في تونس، أمس مقتل خمسة إرهابيين في عملية أمنية بمرتفعات ولاية القصرين، وسط غرب.

وقال مصدر حكومي إن الوحدات العسكرية والأمنية تمكنت في عملية مشتركة انطلقت في تنفيذها مساء الأحد، من القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الجبلية داخل المنطقة العسكرية المغلقة بغربي البلاد، وإن الإحصائيات الأولية بينت مقتل خمسة إرهابيين. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي إن قطب مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً في الحادثة، مؤكداً مواصلة العملية إلى حين استكمال أهدافها.

وتتزامن العملية مع الذكرى العاشرة لأول عملية إرهابية عرفتها تونس بعد الإطاحة بالنظام السابق، وجدت في 18 مايو 2011 بمنطقة الروحية من ولاية القصرين، شمال غرب، أسفرت عن مقتل عسكريين اثنين، وإصابة آخرين، والقضاء على منفذيها وهما إرهابيان تونسيان ينتميان الى تنظيم القاعدة.

ومنذ سنوات، تلاحق السلطات التونسية مسلحين منضوين تحت لواء تنظيمي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«داعش» يتحصنون بالمرتفعات الغربية للبلاد ويقدر عددهم بأكثر من مئة إرهابي. وفي أبريل الماضي، أعلنت السلطات التونسية، عن مقتل 3 إرهابيين بينهم امرأة في عمليتين أمنيتين في الجبال الواقعة غربي البلاد على الحدود مع الجزائر.

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