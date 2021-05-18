هجمات تُلحق خسائر بصفوف «حزب الله» العراقي في سوريا

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

في تطور جديد على المشهد السوري الميداني، تجددت خسائر الميليشيات الموالية لإيران حيث استهدف مجهولون رتلاً عسكرياً تابعاً لميليشيا حزب الله العراقي، على طريق شاعر - القساطل شرقي حمص، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وفقدان الاتصال بعدد من العناصر.وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن رتلاً لميليشيا حزب الله العراقي يضم 7 آليات عسكرية مزودة رشاشات ثقيلة ونحو 40 عنصراً تعرض، لاستهداف بقذائف «آر بي جي» والرشاشات المتوسطة والثقيلة ما أدى لمقتل 5 عناصر وإصابة آخرين وفقدان الاتصال بثلاثة عناصر من حملة الجنسية العراقية.

ولم تعلن أي جهة عن تبني عملية الهجوم، فيما نسبتها مصادر إعلامية رسمية في الحكومة السورية لتنظيم داعش الإرهابي حيث ينشط بالمنطقة وهاجم أكثر من مرة حقل الشاعر النفطي.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية في دير الزور (غربي الفرات) بأن ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات متحالفة معها، غادرت بعض مواقعها في دير الزور تحسباً لضربات إسرائيلية أو من التحالف الدولي، مشيرة إلى أن الميليشيات الآن في حالة من الاستنفار في سوريا.

هجمات

شنت فصائل مسلحة هجمات على مواقع للجيش السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 جنود سوريين. وقال الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا: «في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، استهدف مسلحون عبر قذائف هاون مواقع للقوات الحكومية».

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