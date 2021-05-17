العراق.. اعتقال مسؤولي «التفخيخ والاقتحامات» في «داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال «مسؤول التفخيخ» و«مسؤول الاقتحامات» في تنظيم داعش بعملية استخبارية، و«كمين محكم» خلال اجتيازهما الحدود العراقية قادمين من سوريا.



وقال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه «بالاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق (...) تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية (...) من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود».



وأضاف رسول أن أحد المعتقلين هو «مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة وشارك بعمليات سبي الإيزيديات كما أن لديه أربعة أشقاء مع داعش قتلوا أثناء معارك التحرير».



وقال، إن الاعتقال جاء بعد توفر معلومات لدى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أشارت إلى «وجود تحرك من قبل فلول داعش الإرهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية».



وعلى الرغم من تحرير الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، إلا أن تنظيم داعش لا يزال يمتلك القدرة على شن هجمات منسقة وقوية في بعض المناطق التي لا يزال فيها مقاتلوه يتحركون بحرية نسبية.

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