قرقاش: التعاطف مع القضية الفلسطينية متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن «التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات، ولا نحتاج من يزايد عليه». وتابع: «أولويتنا وحدة الصف العربي ووقف العنف ضد المدنيين والعمل السياسي لإنهاء الاحتلال، ونعلم علم اليقين أن المعاناة الفلسطينية، وعبر السنوات، تم استغلالها على حساب هذا الشعب المناضل».

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