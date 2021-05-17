سوريا.. غارات روسية لتأمين حزام قاعدة حميميم

المصدر: الحسكة - البيان، وكالات

شنت روسيا غارات جوية على مواقع للمسلحين المتطرفين شمال غربي سوريا ضمن إجراءات احترازية لتعزيز حماية حزام قاعدة حميميم العسكرية الروسية في جبال الساحل السوري، حيث تتعرض القاعدة من حين لآخر لعمليات استهداف بقذائف صاروخية وطائرات مسيّرة.

وفي هذا الإطار، صعّدت الطائرات الحربية الروسية والجيش السوري من قصفها على مواقع للمعارضة في إدلب وحماة واللاذقية شمال غربي سوريا، حيث شنت الطائرات الروسية 10 غارات جوية على طريق الإمداد شمالي وشرقي الكبينة، وغارتين على تلة «أبو ديبو» في قرية البرناص بريف اللاذقية بحسب رصد من شهود وتقارير إعلامية.

وتعتبر مناطق ريف اللاذقية من المناطق التي تسيطر على بعض الجيوب الجبلية فيها جماعات متطرفة، من أبرزها الحزب التركستاني ومقاتلون من حراس الدين المؤيدين لتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث تعلن روسيا أنها في حرب دائمة مع هذه التنظيمات الإرهابية، التي تشكل خطراً على قاعدة حميميم في اللاذقية.

وفي شرقي البلاد، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في القامشلي، دوي انفجارات عنيفة، قادمة من القسم الجنوبي من المدينة، وتحديداً فوج طرطب العسكري التابع لقوات النظام، حيث تقوم القوات الروسية بتدريبات ومناورات عسكرية، بمشاركة المروحيات الروسية أيضاً. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها القوات الروسية تدريبات ومناورات في القامشلي، مستخدمة الذخيرة الحية،.

ملاحقات أمنية

إلى ذلك، تجددت الملاحقات الأمنية بقيادة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، بعد تزايد الأعمال الإرهابية من تنظيم داعش في الآونة الأخيرة، واستهداف عناصر محلية وعسكرية من قوات «قسد».

وفي سياق الملاحقة الأمنية، ألقت قوات «قسد» والفرق المتخصصة في مكافحة الإرهاب القبض على عنصرين من إرهابيي التنظيم، فيما أفادت مصادر إعلامية تابعة لـ«قسد» بأن الأجهزة المختصة عثرت أيضاً على دراجة نارية مفخخة، وعبوتين ناسفتين بريف دير الزور شرقي سوريا، كانت العناصر تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من شرق الفرات..

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ألقت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» القبض على 39 فرداً لخلية تابعة لتنظيم «داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، خلال عيد الفطر في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، فيما صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والوثائق، التي كانت بحوزتهم، بحسب بيان سابق للمركز الإعلامي لـ«قسد».

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