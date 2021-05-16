الأمن العراقي يضبط سجناً داعشياً في نينوى

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، العثور على سجن وورشة لصناعة العبوات الناسفة في محافظة نينوى، شمال البلاد. وذكرت الخلية في بيان، أنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت القوات مداهمة لإحدى الدور في قضاء تلعفر شمالي مدينة الموصل عبارة عن وكر بداخله ورشة كانت تستخدم في صناعة وتهيئة العبوات الناسفة. أضافت أنه تم العثور على سجن كان يستخدمه عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وتطارد القوات العراقية عبر حملات عسكرية عديدة، عناصر داعش يساندها طيران التحالف الدولي في مناطق متفرقة من البلاد. وأسفرت العمليات العسكرية التي كثفت من قوتها السلطات العراقية منذ أكثر من عام في اعتقال وقتل العشرات من التنظيم بينهم قيادات من الخط الأول.

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