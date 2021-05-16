العراق نحو دعم منظومة دفاعه الجوي

المصدر: بغداد - وكالات

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، أمس، إلى زيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إن «الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات، لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة، لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم»، مشيراً إلى أن «اللجنة أجرت لقاءات عدة مع وزير الدفاع، وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص»، مؤكداً «حرص وزير الدفاع على بناء منظومة دفاع جوي متكاملة».

وأشار الشمري إلى أن «الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر المقبلة مع شركات مهمة، لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل».

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