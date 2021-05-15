المغرب يقرر إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى الفلسطينيين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليمات بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلن المغرب الجمعة أنّه سيرسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة تتألّف من أربعين طنّاً من المواد الغذائية والأدوية المخصّصة لعلاج الحالات الطارئة والأغطية، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المغربية.

وأدانت المملكة المغربية في بيان، بأشد العبارات، "العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف البيان أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا تزال مخلصة لالتزامها بتحقيق الحل القائم على الدولتين، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."

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