مصر والولايات المتحدة تنفذان تدريبات بحرية

المصدر: القاهرة - وكالات

نفّذت القوات البحرية المصرية، ونظيرتها الأمريكية، تدريباً بحرياً عابراً، يهدف لتعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها. وشاركت في التدريبات الفرقاطة المصرية «طابا»، ولنش الصواريخ «18 يونيو»، مع المدمرة الأمريكية «USS MAHAN» من طراز أرليك بيرج، وسفينتي المرور الأمريكيتين روبرت غولدمان وتشارلز مورثلوب، وتمّ إجراء التدريبات البحرية في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية أنّ التدريبات المشتركة تضمّنت تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات مهمة، فضلاً عن تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة. وأضاف بيان للقوات المسلحة المصرية أنّ التدريبات تأتي تأكيداً على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل، والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات. وأضافت: «كما تأتي التدريبات تعزيزاً لأواصر التعاون الثنائي بين الجانبين المصري، والأمريكي في دعم جهود الأمن البحري بالمنطقة».

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