الحوثي يمطر تعز بالقذائف أول أيام العيد

المصدر: تعز- البيان

أمطرت ميليشيا الحوثي غرب مدينة تعز بالقذائف مع الساعات الأولى لأول أيام عيد الفطر المبارك، وحاولت الهجوم على مواقع القوات الحكومية في هذه الجهة وفي مناطق ريفية متفرقة، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم.

وقالت مصادر حكومية وسكان لـ«البيان»: إن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف المدفعية، أحياء كلابة، والصفا، ومحيط جبل هان، شمال وغرب تعز، ولكنها فشلت في تنفيذ هجوم على مواقع القوات الحكومية في معسكر الدفاع الجوي وفي مديرية الصلو في ريف المحافظة. وقال أحد السكان: «إن أصوات القذائف هزت أرجاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى، أعقبها اشتباكات عنيفة استمرت إلى ما بعد شروق الشمس، حيث حرصت الميليشيا على اختيار هذا الوقت لتنفيذ الهجوم المباغت لإرعاب الناس، ومنعهم من الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، إلا أنهم تحدوها وذهبوا لأداء صلاة العيد».

وفي غرب مأرب، ذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية استبقت تحضيرات الميليشيا لتنفيذ هجوم كبير صبيحة أول أيام عيد الفطر، وهاجمت مواقع هذه الميليشيا بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين في جبهات الكسارة، والمشجح، وهيلان، والمخدرة، رافقها قصف مدفعي للقوات الحكومية استهدف مواقع وتجمعات وآليات حوثية بمناطق مختلفة من هذه الجبهات.

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