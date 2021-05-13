صقر غباش: القضية الفلسطينية في عقل وقلب كل عربي

المصدر: أبو ظبي - وام

شدّد معالي صقر غباش، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، على أنّ مكانة القضية الفلسطينية في عقل وقلب كل عربي، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر 31 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، برئاسة معاليه لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس النيابية والبرلمانات العربية.

وتوجه معالي صقر غباش في بداية الاجتماع بالشكرِ والتقديرِ لرؤساء المجالس النيابية والبرلمانات العربية على تلبيتهم دعوةِ الاتحاد البرلماني العربي لعقدِ هذا الاجتماع، مؤكداً على مكانةَ القضية الفلسطينية في عقل وقلب كل عربي وعلى ضرورةِ الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وشارك في المؤتمر من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي كل من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري وسمية عبد الله السويدي وعبيد خلفان السلامي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

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